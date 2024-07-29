«Динамо-Брест», «Ислочь» и «Торпедо-БЕЛАЗ» вышли в 1/4 финала футбольного Кубка Беларуси

В розыгрыше футбольного Кубка Беларуси определились еще три четвертьфиналиста. Накануне в Бресте, Могилеве и Борисове прошли поединки 1/8 финала, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В городе над Бугом местное «Динамо» не оставило шансов дзержинскому Арсеналу. Победа – 4:1. Ислочь на выезде выиграла у могилевского «Днепра» с минимальным счетом – 1:0. Футболисты «Торпедо-БЕЛАЗ» выбили БАТЭ из Кубка Беларуси, одержав победу – 2:0.

Таким образом, в четвертьфинал вышли «Динамо-Брест», «Ислочь» и «Торпедо-БЕЛАЗ». Ранее путевки в 1/4 финала оформили два представителя первой лиги («Белшина» и «Макслайн»), а также «Витебск» и «Слуцк». Последний пропуск в 1/4 финала разыграют минское «Динамо» и гродненский «Неман».