Стала известна первая соперница Саснович в квалификации турнира WТА-1000 в Цинциннати

Александра Саснович узнала свою первую соперницу по квалификации теннисного турнира категории WTA-1000 в Цинциннати – ей стала колумбийка Эмилиана Аранго, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В мировом рейтинге Аранго занимает 97‑ю позицию, Александра Саснович – 141‑ю. Их встреча запланирована на 12 августа. Позднее вечером также пройдет жеребьевка основной сетки турнира. В числе участниц турнира – первая ракетка мира Арина Соболенко, которая по традиции пропустит первый круг. Турнир в Цинциннати служит главным этапом подготовки к Открытому чемпионату США.