Белорусы вышли в два финала чемпионата Европы по плаванию

Лидеры национальной команды Беларуси по плаванию начали выступление на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На дистанции 50 метров баттерфляем у мужчин наш Григорий Пекарский показал шестой результат по итогам предварительного раунда, а на стадии одной второй установил новый национальный рекорд и вышел в финал континентального форума. Отныне ориентир для соотечественников – 22 секунды 75 сотых. Предыдущее достижение держалось 13 лет.

У девушек на 200-метровке на спине Анастасия Шкурдай показала седьмое время и также попала в решающий заплыв. Медали в этих видах программы будут разыграны во вторник. На дистанции вдвое короче только брассом Илья Шиманович потерял шансы на награды. Также нашу команду на состязаниях в столице Франции представляют Алина Змушко, Анастасия Кулешова, Владимир Мамекин и Иван Шамшурин.