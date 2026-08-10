ХК «Неман» одолел «Брест» в матче Кубка Салея

На хоккейных аренах нашей страны продолжается розыгрыш Кубка Руслана Салея. В программе понедельника значились три противостояния группового этапа. В центральном поединке вечера «Неман» принимал «Брест», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гродненцы набрали отличный ход по турнирной дистанции и подходили к этой встрече в качестве лидеров пульки «А». В стартовом составе вышел Вячеслав Грецкий, который совсем недавно подписал контракт с клубом. Нападающий красиво возобновил свой путь в команде и уже на четвертой минуте открыл счет в матче.

Правда, еще до перерыва Владимир Машков вернул паритет на табло, который, к слову, сохранялся долгое время. Однако Грецкий в меньшинстве вновь огорчил подопечных Сергея Стася и перед заключительным отрезком обеспечил минимальное преимущество хозяевам льда. В дальнейшем соперники показали во многом равную игру. Одни стремились удержать перевес в счете, другие отыграться – накал борьбы возрастал. Но итоговая виктория осталась за «Неманом» – 4:2.