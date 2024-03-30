«Металлург» одолел «Гомель» в матче Кубка Президента по хоккею

В Кубке Президента по хоккею продолжается яркая борьба за финал. Действующий триумфатор жлобинский «Металлург» одолел «Гомель» и вышел вперед в серии. На данный момент счет 2:1 в пользу «сталеваров», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Кубке Президента по хоккею продолжается яркая борьба за финал. Действующий триумфатор жлобинский «Металлург» одолел «Гомель» и вышел вперед в серии. На данный момент счет 2:1 в пользу «сталеваров», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Брест» продолжает радовать своими результатами болельщиков. В пятницу команда дома одержала очередную победу над «Шахтером». Итог – 3:1. Таким образом, счет в серии сейчас 2:1 в пользу дружины из города над Бугом.