«Металлург» одолел «Гомель» в матче Кубка Президента по хоккею

В Кубке Президента по хоккею продолжается яркая борьба за финал. Действующий триумфатор жлобинский «Металлург» одолел «Гомель» и вышел вперед в серии. На данный момент счет 2:1 в пользу «сталеваров», сообщили в программе «СТВ-Спорт».