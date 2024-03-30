Егор Сидоров признан третьей звездой матча в ЗХЛ

Гол, передача и звание третьей звезды матча. Егор Сидоров этой ночью помог своему клубу сравнять счет в серии первого раунда плей-офф Западной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Саскатун» разбил «Принц Альберт». Финальный результат – 4:1. Белорус традиционно действовал в первом звене, ассистировал партнеру и отметился победной шайбой. Статистика нашего форварда продолжает радовать глаз. В двух матчах нокаут-раунда Сидоров имеет три гола и передачу. В гладком чемпионате земляк сделал 88 результативных действий.