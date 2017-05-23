Стадион «Динамо» сдадут к проведению ІІ Европейских игр

Новости Беларуси. Стадион «Динамо» будет сдан к проведению вторых Европейских игр. Об этом сообщили в Национальном олимпийском комитете. Готовность спорткомплекса – уже более 50%. Ежедневно на стройке работают 750 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Динамо» – один из ключевых объектов грядущих Евроигр, которые пройдут в белорусской столице в 2019 году. Именно здесь планируется провести торжественные церемонии открытия и закрытия, а также соревнования по легкой атлетике.

Георгий Катулин, директор дирекции II Европейских игр:

Состояние спортивной инфраструктуры вызывает кроме восхищения у наших европейских коллег и у многих открытую зависть. Ни по одному спортивному объекту вопросов задано не было.

В проведении вторых Европейских игр будут задействованы все крупные спортивные объекты страны. Среди них: «Минск-Арена», «Чижовка-Арена», Дворец спорта, гребной канал и многие другие.