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На чемпионат по настольному теннису в Дюссельдорфе поедут 8 белорусских спортсменов

22 мая 2017 19:38
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Новости Беларуси. Белорусские спортсмены готовятся показать себя на стартующем в скором времени чемпионате мира по настольному теннису.

Сильнейшие игроки планеты соберутся в немецком Дюссельдорфе уже через неделю.

В числе соискателей наград будут и восемь наших представителей. Кто готовится к покорению мира, и на что мы можем реально рассчитывать? Узнавали в программе «СТВ-Спорт».

Они тренируются даже не до седьмого пота: топ-спины в исполнении ребят больше напоминают пулеметные очереди. И что самое главное – попадают точно в цель. Только выкладываясь на все сто на сборе, а затем и в официальных матчах, можно рассчитывать на успех на чемпионате мира. Планетарный форум ведь особенный – здесь много азиатских спортсменов, а с ними состязаться всегда очень непросто.

На чемпионат по настольному теннису в Дюссельдорфе поедут 8 белорусских спортсменов-1

В заявку от нашей страны включены 8 человек.

В мужском разряде сыграют Владимир Самсонов, Павел Платонов, Александр Ханин и Глеб Шамрук. Среди женщин выступят Виктория Павлович, Алина Орловская, Дарья Триголос и Нина Богданова.

Естественно, что именно на лидеров – Самсонова и Павлович – делается основная ставка.

Александр Петкевич, первый заместитель председателя Белорусской федерации настольного тенниса:
К сожалению, на данный момент она не в тех кондициях, которые были раньше, но очень близка к ним, и показывает в последнее время хороший настольный теннис. Нужна уверенность в себе и мотивация.

В принципе, это все присутствует, и мы надеемся, что Виктория покажет себя и будет в наилучшей спортивной форме.

Сергей Тулупов, СТВ:
Спросим по Владимиру Самсонову прямо: не стар он еще обыгрывать китайцев?

На чемпионат по настольному теннису в Дюссельдорфе поедут 8 белорусских спортсменов-4

Александр Петкевич:
Ну, периодически мы думаем, что уже стар, и ставим на нем крест, и не планируем высоких спортивных результатов. Но он доказывает совершенно обратное. Олимпийские игры вдруг дали такой всплеск, потом открытый чемпионат Германии – тоже было призовое место.

И периодически вдруг выигрывает у очень сильных азиатских спортсменов.

Ребятам же остается ждать первых соперников – жеребьевка еще не прошла. Ну и конечно, усердно тренироваться, чтобы пулеметные очереди и в реальных матчах били быстро и точно в цель.

# Фотофакт # Настольный теннис # Сергей Тулупов # Александр Петкевич

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