На чемпионат по настольному теннису в Дюссельдорфе поедут 8 белорусских спортсменов

Новости Беларуси. Белорусские спортсмены готовятся показать себя на стартующем в скором времени чемпионате мира по настольному теннису.

Сильнейшие игроки планеты соберутся в немецком Дюссельдорфе уже через неделю.

В числе соискателей наград будут и восемь наших представителей. Кто готовится к покорению мира, и на что мы можем реально рассчитывать? Узнавали в программе «СТВ-Спорт».

Они тренируются даже не до седьмого пота: топ-спины в исполнении ребят больше напоминают пулеметные очереди. И что самое главное – попадают точно в цель. Только выкладываясь на все сто на сборе, а затем и в официальных матчах, можно рассчитывать на успех на чемпионате мира. Планетарный форум ведь особенный – здесь много азиатских спортсменов, а с ними состязаться всегда очень непросто.