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Спортивное ориентирование: как эти навыки помогают в жизни?

23 мая 2017 10:22
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Надо бежать. Нельзя останавливаться, иначе проиграю. Четыре километра позади, следующий шестой контрольный пункт должен быть где-то возле озера. Так, сверюсь по карте, куда дальше. Хм.. Какая дорожка быстрее приведёт? Правая или левая? Главное – сориентироваться.

На старте спортсмен получает карту местности с обозначенными контрольными точками. Самое время освежить знания топографии и наметить самый рациональный маршрут.  

Когда готов – на старт и вперёд! Время пошло. Обычно проходить дистанцию необходимо в заданной последовательности. А хитрость в том, что количество контрольных пунктов гораздо больше тех, которые соответствуют заданной легенде. Задача – выбрать верные. Принимать решения, находить оптимальный путь до очередной призмы и поглядывать на карту и компас приходится на бегу. Соперники ведь не дремлют! Добравшись до очередного пункта, отметиться с помощью чипа, – и дальше в чащу!

Кстати, ступить на лыжную, велосипедную или пешую ориентировочную тропу никогда не поздно.

Навыки спортивного ориентирования помогают и в жизни.

Завтра 24 мая отмечается Всемирный день ориентирования. В связи с чем во многих городах Беларуси пройдут старты по интеллектуальному спорту. Отличная возможность попробовать свои силы и знания!

# Фотофакт # Белорусские спортсмены # Владимир Кондратьев # Александр Рожков # Андрей Яковлев

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