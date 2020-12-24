Среди мужчин – только Егор Герасимов. На Australian Open Беларусь представят четыре спортсмена

В женском одиночном разряде страну представят три спортсменки. Это 10-я ракетка планеты Арина Соболенко, 13-й номер мирового рейтинга Виктория Азаренко и Александра Саснович, закончившая год на 90-й позиции. Среди мужчин у нас один исполнитель – Егор Герасимов. Он занимает 78-е место в табели о рангах.

Вообще же в Мельбурне впервые за долгое время соберется весь цвет мирового рейтинга. Достаточно сказать, что у женщин из топ-100 не будет только двух человек. Состязания пройдут с 8 по 21 февраля. Сейчас известны уже 104 участника первого круга. Еще восемь слотов займут обладатели wild card, остальные 16 – победители квалификации.