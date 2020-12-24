Прямой эфир

Среди мужчин – только Егор Герасимов. На Australian Open Беларусь представят четыре спортсмена

24 декабря 2020 20:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Организаторы первого в сезоне турнира серии Большого шлема – открытого чемпионата Австралии обнародовали предварительные списки участников, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В заявке значатся фамилии четырех белорусов.

Среди мужчин – только Егор Герасимов. На Australian Open Беларусь представят четыре спортсмена-1

В женском одиночном разряде страну представят три спортсменки. Это 10-я ракетка планеты Арина Соболенко, 13-й номер мирового рейтинга Виктория Азаренко и Александра Саснович, закончившая год на 90-й позиции. Среди мужчин у нас один исполнитель – Егор Герасимов. Он занимает 78-е место в табели о рангах.

Среди мужчин – только Егор Герасимов. На Australian Open Беларусь представят четыре спортсмена-4

Вообще же в Мельбурне впервые за долгое время соберется весь цвет мирового рейтинга. Достаточно сказать, что у женщин из топ-100 не будет только двух человек. Состязания пройдут с 8 по 21 февраля. Сейчас известны уже 104 участника первого круга. Еще восемь слотов займут обладатели wild card, остальные 16 – победители квалификации.

# Теннис # Егор Герасимов # Арина Соболенко # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игрок ВК «Минчанка»: команда Гродно сегодня просто удивительную игру сыграла, молодцы
24 декабря 2020 20:44

Игрок ВК «Минчанка»: команда Гродно сегодня просто удивительную игру сыграла, молодцы

Волейбол. «Прибужье» завоевало бронзу Кубка Беларуси среди женских команд
24 декабря 2020 14:54

Волейбол. «Прибужье» завоевало бронзу Кубка Беларуси среди женских команд

«Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
23 декабря 2020 20:32

«Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ