Спортивные бальные танцы: почему их нельзя считать хобби и какие плюсы там скрыты

Танец – это микс грации и в то же время силы, легкости и в то же время физической выносливости, красоты, яркости и изнуряющих тренировок. Это только кажется, что пары будто парят над паркетом. На самом деле каждый из элементов оттачивается даже не днями, а годами.

Артем Козыро и Анастасия Веслова знают цену видимому лоску. Они – одни из сильнейших танцоров-профессионалов в Беларуси. Им не раз покорялись пьедесталы различных топ-турниров. Но этому всегда предшествует изматывающая работа на тренировках, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Анастасия Веслова, чемпион мира по танцам среди профессионалов:

Обязательно физическая подготовка, тренируем и выносливость, и силу, развиваем свое тело и мышцы.

Артем Козыро, чемпион мира по танцам среди профессионалов:

Тренировки проходят три раза в неделю, общие занятия. Плюс, конечно, физическая подготовка, хореография. И самостоятельные дни у нас – вторник и четверг. В выходные обычно соревнования проходят. Но если их нет, то мы сами тоже тренируемся. Перед турниром мы обычно стараемся заниматься два раза в день. Утром, потом перерыв на обед, потом вечером.

В спортивных бальных танцах различают две программы: строгая европейская и зажигательная латина. Каждая из них включает по пять мелодий.

Казалось бы – чего проще. Выучил 10 танцев – и вперед, покорять публику. Только мало кто задумывается, сколько калорий тратится во время исполнения хотя бы одного танца. При этом на крупных соревнованиях приходится выходить на паркет как минимум трижды.

Да, в этом виде спорта тоже есть квалификация, четверть-, полуфиналы и финал. А вот чего нет, так это мелочей.

Артем Козыро, чемпион мира по танцам среди профессионалов:

Я расскажу немножко о том, как нужно правильно становиться в пару, про осанку танцора, как выстроить. Для начала нужно стать на одну из ног. Допустим, я стану на правую. Собрать свой живот, так называемый нижний центр. И еще у нас есть так называемая чемпионская точка. Она тоже растягивается наверх, как будто за нитку. И так мы вытягиваемся наверх. Потом партнер приглашает партнершу в пару. Он вытягивает руку, партнерша дает свою, мы закрываем пальцы и я подвожу партнершу к себе. Партнерша становится немножко справа от партнера, с правой стороны. И получается у нас окошко: у партнера – справа, у партнерши – слева. Потом партнер закрывает руку на лопатке партнерши, локти смотрят в стороны.

Анастасия Веслова, чемпион мира по танцам среди профессионалов:

Я себя уже не представляю без них. Если даже выходят какие-то выходные, то можно полдня полежать, посмотреть телевизор, но потом понимаешь, что чего-то не хватает, хочется куда-то идти.

Перед турниром снятся сны про то, что ты танцуешь где-то, потом глаза открываешь и понимаешь, что ты в кровати, но ты настолько устал.

Как и в любом виде спорта, в танцах все начинается с самого детства. Школа танца – это, пожалуй, самая первая и младшая возрастная группа.

Движения детей, конечно, далеки от совершенства. Ошибки встречаются регулярно. Но они занимаются всего год-два и уже знают как минимум четыре танца. Они отличают джайв от ча-ча-ча, с легкостью могут исполнить польку или вальс.

Ирина Зенькович:

У меня танцами занимается внучка уже третий год. И, конечно же, видны те изменения, которые произошли с ней: и внутренние, и внешние. Внешне она стала более подтянута, она научилась держать спинку, у нее появилась прекрасная улыбка на лице. Она знает, что она девушка красивая, та, которая должна показывать себя в этой жизни, и показывать с лучшей стороны.

Екатерина Токарь:

Во-первых, осанка. То есть он всегда держит спину, всегда держит голову, на физкультуре очень помогают (он лучше всех прыгает, допустим). Я считаю, что очень даже помогают. Танцы развивают физическое здоровье.

Работа с подрастающим поколением – одна из приоритетных задач Белорусской федерации танца. Здесь не обещают сделать из всех чемпионов, но развить талант помогут. И, конечно, попытаются привить любовь к этому искусству, которая должна остаться навсегда. Как останется надолго и хорошая физическая форма, ведь танцы формируют осанку, укрепляют мускулатуру и, конечно, помогают ребенку стать личностью.

Лидия Кац-Лазарева, председатель Белорусской федерации танца:

Вы знаете, когда это делается с большой силой волей, с большим мужеством, с большим терпением, то я думаю, что обязательно получится, тем более если этого очень и очень хотеть. Я думаю, что очень многое: физическое укрепление, великодуховная культура, нравственность. То, что касается взаимоотношений между мальчиками и девочками. Это сохранится на всю оставшуюся жизнь.