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Хоккеисты минского «Динамо» в гостях проиграли казанскому «Ак Барсу»

05 декабря 2017 07:09
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Новости Беларуси. Хоккеисты минского Динамо продолжают колесить по России в рамках очередной выездной серии регулярного чемпионата КХЛ. Минувшим вечером десант зубров высадился на «Татнефть Арене» в Казани.

В битве минчан с местным «Ак Барсом», к сожалению, фортуна целиком была на стороне хозяев.

Они открыли счёт уже на второй минуте, а под занавес дебютного периода удвоили преимущество. На излёте второго отрезка счёт стал 3:0, и бело-синие попали в крайне затруднительное положение. Выбраться из него «Динамо» так и не смогло, хотя и немного сократило отрыв – Кулаков забросил в большинстве.

Завтра в Нижнекамске минский клуб завершит выезд встречей с «Нефтехимиком».

# Хоккей Беларуси

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