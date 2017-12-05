Хоккеисты минского «Динамо» в гостях проиграли казанскому «Ак Барсу»

Новости Беларуси. Хоккеисты минского Динамо продолжают колесить по России в рамках очередной выездной серии регулярного чемпионата КХЛ. Минувшим вечером десант зубров высадился на «Татнефть Арене» в Казани.

В битве минчан с местным «Ак Барсом», к сожалению, фортуна целиком была на стороне хозяев.

Они открыли счёт уже на второй минуте, а под занавес дебютного периода удвоили преимущество. На излёте второго отрезка счёт стал 3:0, и бело-синие попали в крайне затруднительное положение. Выбраться из него «Динамо» так и не смогло, хотя и немного сократило отрыв – Кулаков забросил в большинстве.

Завтра в Нижнекамске минский клуб завершит выезд встречей с «Нефтехимиком».