Спасают игры и становятся звёздами матчей. Как белорусы играют в американских и канадских минорных лигах?

«Принц Альберт», ворота которого защищает Тихон Чайка, уступил сопернику в серии буллитов. Наш страж отметился 18 спасениями. А форвард дружины, еще один белорус Владислав Шило, успел отдать две результативные передачи. Как мы знаем, это не помогло. А вот Захар Польшаков, напротив, оказался полезен своей дружине. В активе форварда гол.