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Спасают игры и становятся звёздами матчей. Как белорусы играют в американских и канадских минорных лигах?

30 октября 2021 18:15
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Новости Беларуси. Молодые белорусские хоккеисты продолжают зарабатывать висты в американских и канадских минорных лигах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Спасают игры и становятся звёздами матчей. Как белорусы играют в американских и канадских минорных лигах?-1

«Принц Альберт», ворота которого защищает Тихон Чайка, уступил сопернику в серии буллитов. Наш страж отметился 18 спасениями. А форвард дружины, еще один белорус Владислав Шило, успел отдать две результативные передачи. Как мы знаем, это не помогло. А вот Захар Польшаков, напротив, оказался полезен своей дружине. В активе форварда гол.  

Спасают игры и становятся звёздами матчей. Как белорусы играют в американских и канадских минорных лигах?-4

Нельзя не вспомнить старания другого отечественного вратаря. Иван Жигалов стал второй звездой матча в Лиге Квебека, отразив все броски, кроме одного. Общий коэффициент его надежности составляет 2,67.  

# Хоккей Беларуси # Тихон Чайка # Владислав Шило # Захар Польшаков # Иван Жигалов # Фотофакт

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