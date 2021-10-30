Спасают игры и становятся звёздами матчей. Как белорусы играют в американских и канадских минорных лигах?

Новости Беларуси. Молодые белорусские хоккеисты продолжают зарабатывать висты в американских и канадских минорных лигах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Молодые белорусские хоккеисты продолжают зарабатывать висты в американских и канадских минорных лигах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
«Принц Альберт», ворота которого защищает Тихон Чайка, уступил сопернику в серии буллитов. Наш страж отметился 18 спасениями. А форвард дружины, еще один белорус Владислав Шило, успел отдать две результативные передачи. Как мы знаем, это не помогло. А вот Захар Польшаков, напротив, оказался полезен своей дружине. В активе форварда гол.
Нельзя не вспомнить старания другого отечественного вратаря. Иван Жигалов стал второй звездой матча в Лиге Квебека, отразив все броски, кроме одного. Общий коэффициент его надежности составляет 2,67.