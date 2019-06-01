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  • «Создали себе проблемы в первой партии». Тренер женской сборной Беларуси по волейболу о победе над командой Испании в Евролиге

«Создали себе проблемы в первой партии». Тренер женской сборной Беларуси по волейболу о победе над командой Испании в Евролиге

01 июня 2019 19:45
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Новости Беларуси. Большой волейбол снова в Минске. Национальные сборные Беларуси продолжают свое выступление на групповой стадии «Золотой Евролиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Корреспондент Екатерина Лихошапко готова поделиться с нами новостями на «Чижовка-Арене».

«Создали себе проблемы в первой партии». Тренер женской сборной Беларуси по волейболу о победе над командой Испании в Евролиге -1

«Создали себе проблемы в первой партии». Тренер женской сборной Беларуси по волейболу о победе над командой Испании в Евролиге -3

«Создали себе проблемы в первой партии». Тренер женской сборной Беларуси по волейболу о победе над командой Испании в Евролиге -5

Екатерина Лихошапко, СТВ:
Белорусские сборные проводят свои заключительные игры в рамках «Золотой Евролиги».

Первыми на паркет вышли наши девушки и одержали победу над сборной Испании. Хотя начинался поединок для белорусок неудачно. Команда Петра Хилько проиграла первый сет – 17: 25. Но затем наша сборная собралась с силами и выиграла три партии подряд – 25:13, 25:8 и 27:25. Итог матча – 3:1.

«Создали себе проблемы в первой партии». Тренер женской сборной Беларуси по волейболу о победе над командой Испании в Евролиге -8


Анна Калиновская, игрок женской сборной Беларуси по волейболу:
Испания добавила по сравнению с прошлым годом. Они стали более мощными. Также их темперамент усложнил нам задачу. В то же время их темперамент погубил их, потому что пару мячей на приеме, пару блоков их сломали. Это дало нам возможность разыграться и остановить их игру. Я думаю, что это нам помогло выиграть.

У них достаточно сильная, хорошая защита, что усложнило нам игру, нужно было где-то не только силой брать, но и умно скидывать.

«Создали себе проблемы в первой партии». Тренер женской сборной Беларуси по волейболу о победе над командой Испании в Евролиге -11

Петр Хилько, главный тренер женской сборной Беларуси п волейболу:
Мы в общем-то сами создали себе проблемы в первой партии и потом пришлось их героически преодолевать. Наверное, ошибся вначале я. Где-то не угадал с составом. Воплотить то, что мы намечали, поначалу не удавалось. Очень хорошо, что на сегодня у нас достаточно длинная скамейка сборной и есть возможность по ходу игры перестраиваться.

Подробнее – в видеоинформации.

«Создали себе проблемы в первой партии». Тренер женской сборной Беларуси по волейболу о победе над командой Испании в Евролиге -14

«Создали себе проблемы в первой партии». Тренер женской сборной Беларуси по волейболу о победе над командой Испании в Евролиге -16

# Волейбол # Петр Хилько # Анна Калиновская # Екатерина Лихошапко # Фотофакт

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