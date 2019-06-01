«Создали себе проблемы в первой партии». Тренер женской сборной Беларуси по волейболу о победе над командой Испании в Евролиге

Новости Беларуси. Большой волейбол снова в Минске. Национальные сборные Беларуси продолжают свое выступление на групповой стадии «Золотой Евролиги», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Корреспондент Екатерина Лихошапко готова поделиться с нами новостями на «Чижовка-Арене».

Екатерина Лихошапко, СТВ:

Белорусские сборные проводят свои заключительные игры в рамках «Золотой Евролиги». Первыми на паркет вышли наши девушки и одержали победу над сборной Испании. Хотя начинался поединок для белорусок неудачно. Команда Петра Хилько проиграла первый сет – 17: 25. Но затем наша сборная собралась с силами и выиграла три партии подряд – 25:13, 25:8 и 27:25. Итог матча – 3:1.



Анна Калиновская, игрок женской сборной Беларуси по волейболу:

Испания добавила по сравнению с прошлым годом. Они стали более мощными. Также их темперамент усложнил нам задачу. В то же время их темперамент погубил их, потому что пару мячей на приеме, пару блоков их сломали. Это дало нам возможность разыграться и остановить их игру. Я думаю, что это нам помогло выиграть.

У них достаточно сильная, хорошая защита, что усложнило нам игру, нужно было где-то не только силой брать, но и умно скидывать.