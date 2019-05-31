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Александр Екименко: «Ещё есть шанс, что мы попадём на Олимпийские игры»

31 мая 2019 21:30
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Новости Беларуси. «Минск» выиграл чемпионат Беларуси по хоккею на траве среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александр Екименко: «Ещё есть шанс, что мы попадём на Олимпийские игры»-1

В Смолевичах в третьем матче финальной серии столичная команда взяла верх над местной «Викторией» со счетом 4:3. Причем по ходу решающего поединка «Минск» уступал в счете 0:2, однако сумел одержать волевую победу. Забитыми мячами отметились Юбко, Попкова и дважды Сыроежко. «Минск» выиграл финальную серию со счетом 3:0 и завоевал золото турнира.

Александр Екименко: «Ещё есть шанс, что мы попадём на Олимпийские игры»-4

Александр Екименко, председатель Белорусской федерации хоккея на траве:
Радует, что из каждой команды есть кандидаты в национальную сборную, которая готовится к отборочному турниру к Олимпийским играм. Буквально и июне они будут играть в Испании. У нас еще есть шанс, надежда, что мы попадем на Олимпийские игры.

В следующем сезоне «Минск» выступит в розыгрыше Европейской хоккейной лиги.

# Хоккей Беларуси # Александр Екименко # Фотофакт

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