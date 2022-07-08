Современное пятиборье. Белоруска Анастасия Прокопенко выиграла третий этап Кубка Леднёва

В Минске продолжается третий этап Международного турнира по современному пятиборью «Кубок имени Павла Леднева». Участие в чемпионате принимают более 120 сильнейших спортсменов из Беларуси и России. И 8 июля победительницу этапа определили женщины, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финальный соревновательный день для девушек стартовал с фехтования и плавания, а завершился верховой ездой и лазер-раном. И уверенную победу одержала белоруска Анастасия Прокопенко. Серебро завоевала также наша землячка Ирина Просенцова. А третье место у представительницы России. Также белоруски стали первыми в командном первенстве. Отметим, победительница предыдущих двух этапов Ольга Силкина снялась с турнира. Но шанс побороться за медали у нее еще будет. Сильнейшие по итогам трех стартов отправятся в Москву, где примут участие в заключительном четвертом раунде. А уже 9 июля победителей и призеров третьего этапа Кубка Леднева определять будут мужчины.