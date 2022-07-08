Егор Герасимов проиграл в 1/4 финала теннисного турнира в Порту

Новости Беларуси. Егор Герасимов завершил выступление на теннисном турнире категории Challenger в Порту. В рамках 1/4 белорус встречался с турком Челикбилеком, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Противостояние продолжалось 1 час 32 минуты. Игра с самого начала была равной и неуступчивой. Исход матча предопределило большее количество собственных ошибок в ключевые моменты. Белорус отдал по одному гейму на своей подаче в каждом из сетов, что в итоге и привело к поражению – 5:7, 4:6.