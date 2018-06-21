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Сотни участников перфоманса, выступление черлидеров: 21 июня состоится торжественное открытие стадиона «Динамо»

21 июня 2018 08:03
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Новости Беларуси. Возвращение легенды. 21 июня в Минске пройдет торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сотни участников перфоманса, выступление черлидеров: 21 июня состоится торжественное открытие стадиона «Динамо»-1

Зрителей ожидает красочное музыкально-спортивное представление. Более сотни участников перфоманса вынесут на поле большой белорусский флаг. Здесь же своё эффектное выступление покажут черлидеры.

Репетиции в режиме нон-стоп

Сотни участников перфоманса, выступление черлидеров: 21 июня состоится торжественное открытие стадиона «Динамо»-4

Интересно будет увидеть и момент запуска на специальном табло обратного отсчета до II Европейских игр. Символично, что торжественное открытие стадиона состоится ровно за год до их начала.

Сотни участников перфоманса, выступление черлидеров: 21 июня состоится торжественное открытие стадиона «Динамо»-7

Алексей Задков, главный режиссер церемонии открытия стадиона «Динамо»:
Церемония объединит в себе очень много составляющих. Кроме того, что это непосредственно сама церемония открытия обновлённого стадиона «Динамо», это ещё обязательное событие — старт обратного отсчета до начала II Европейских игр 2019 года, концертная программа, показательные выступления спортсменов. Первый легкоатлетический старт пройдёт на дорожках стадиона и первый футбольный матч.

Сотни участников перфоманса, выступление черлидеров: 21 июня состоится торжественное открытие стадиона «Динамо»-10

Реконструкция спортивной арены велась на протяжении шести лет. Главный стадион страны предстанет в абсолютно новом облике. Здесь заменили трибуны, мачты освещения, чашу факела. Уложили самое современное легкоатлетическое покрытие. Вместимость стадиона после реконструкции - более 22 тысяч зрителей. Теперь «Динамо» готов принимать соревнования самого высокого уровня.

# Белорусские спортсмены # Алексей Задков # Фотофакт

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