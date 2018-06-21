Сотни участников перфоманса, выступление черлидеров: 21 июня состоится торжественное открытие стадиона «Динамо»

Новости Беларуси. Возвращение легенды. 21 июня в Минске пройдет торжественная церемония открытия обновленного стадиона «Динамо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрителей ожидает красочное музыкально-спортивное представление. Более сотни участников перфоманса вынесут на поле большой белорусский флаг. Здесь же своё эффектное выступление покажут черлидеры. Репетиции в режиме нон-стоп

Интересно будет увидеть и момент запуска на специальном табло обратного отсчета до II Европейских игр. Символично, что торжественное открытие стадиона состоится ровно за год до их начала.

Алексей Задков, главный режиссер церемонии открытия стадиона «Динамо»:

Церемония объединит в себе очень много составляющих. Кроме того, что это непосредственно сама церемония открытия обновлённого стадиона «Динамо», это ещё обязательное событие — старт обратного отсчета до начала II Европейских игр 2019 года, концертная программа, показательные выступления спортсменов. Первый легкоатлетический старт пройдёт на дорожках стадиона и первый футбольный матч.