«Определенно хороший и продуманный труд – тяжёлый труд». Спартак Миронович на праздновании своего 80-летия

Новости Беларуси. Спартак Миронович принимает поздравления: 20 июня мэтру гандбольного тренерского цеха исполнилось 80 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Почтенную дату юбиляр встретил в кругу друзей: коллег по цеху и воспитанников.

Чествование Спартака Мироновича прошло 20 июня во Дворце спорта «Уручье», стены которого стали для него вторым домом.

Любимому делу, воспитанию новых звезд гандбола тренер отдал полвека и 40 лет он стоял у руля минского СКА. Победы на Олимпийских играх вместе с командой Советского Союза в 88-м и сборной стран СНГ в 92-м – самые яркие моменты тренерской карьеры специалиста. На его глазах выросло не одно поколение мастеров ручного мяча. Спартак Петрович уверен: будущее у белорусского гандбола светлое.