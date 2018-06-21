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«Определенно хороший и продуманный труд – тяжёлый труд». Спартак Миронович на праздновании своего 80-летия

21 июня 2018 07:49
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Новости Беларуси. Спартак Миронович принимает поздравления: 20 июня мэтру гандбольного тренерского цеха исполнилось 80 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Почтенную дату юбиляр встретил в кругу друзей: коллег по цеху и воспитанников.

«Определенно хороший и продуманный труд – тяжёлый труд». Спартак Миронович на праздновании своего 80-летия-1

«Определенно хороший и продуманный труд – тяжёлый труд». Спартак Миронович на праздновании своего 80-летия-3

Чествование Спартака Мироновича прошло 20 июня во Дворце спорта «Уручье», стены которого стали для него вторым домом.

Любимому делу, воспитанию новых звезд гандбола тренер отдал полвека и 40 лет он стоял у руля минского СКА. Победы на Олимпийских играх вместе с командой Советского Союза в 88-м и сборной стран СНГ в 92-м – самые яркие моменты тренерской карьеры специалиста. На его глазах выросло не одно поколение мастеров ручного мяча. Спартак Петрович уверен: будущее у белорусского гандбола светлое.

«Определенно хороший и продуманный труд – тяжёлый труд». Спартак Миронович на праздновании своего 80-летия-6

Спартак Миронович, заслуженный тренер СССР и Беларуси:
Они ничем не отличаются. Единственное, что там олимпийские чемпионы выиграли Кубок европейских стран, а здесь ребята только стремятся это сделать.

Все-таки это определенно хороший и продуманный труд – тяжелый труд.

«Определенно хороший и продуманный труд – тяжёлый труд». Спартак Миронович на праздновании своего 80-летия-9

«Определенно хороший и продуманный труд – тяжёлый труд». Спартак Миронович на праздновании своего 80-летия-11

# Гандбол # Спартак Миронович # Фотофакт

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