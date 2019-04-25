«Соревнования заставляют мобилизироваться». Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Бресте
Новости Беларуси. В Бресте стартовал Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На водных дорожках соревнуются атлеты из всех регионов страны, а также спортсмены из Грузии, Молдовы, Узбекистана. Всего более 300 человек.
Соревнования пройдут на стандартных дистанциях 200/500/1000 метров в «одиночках» и «двойках». Также состоятся заезды и в неолимпийских видах программы: они станут отборочными для участия в этапах Кубка мира.
Олег Юреня, участник национальной команды по гребле на байдарках и каноэ:
На самом деле, я не готовился к этому старту, поэтому высоких результатов, даже если бы погода позволяла, не думаю, что мы смогли бы показать. Соревнования заставляют мобилизироваться и оценить, в каком направлении мы движемся.
Владимир Шантарович, главный тренер национальной команды по гребле на байдарках и каноэ:
Основная задача – одиночное прохождение, просмотр, базовые связки – это «двойки». Мальчики, девочки – каноисты и каноистки. Вот для чего эта гонка проводится. Посмотреть, что в стране подросло, что интересного появилось в региональных центрах, потому что здесь, в основном, представители региональных центров.
Соревновательная программа Кубка продлится до 28 апреля включительно. Из ближайших крупных стартов у спортсменов значатся Европейские игры – с 21 по 30 июня и чемпионат мира, который пройдет в конце августа в Венгрии.