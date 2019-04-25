«Соревнования заставляют мобилизироваться». Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте стартовал Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На водных дорожках соревнуются атлеты из всех регионов страны, а также спортсмены из Грузии, Молдовы, Узбекистана. Всего более 300 человек.

Соревнования пройдут на стандартных дистанциях 200/500/1000 метров в «одиночках» и «двойках». Также состоятся заезды и в неолимпийских видах программы: они станут отборочными для участия в этапах Кубка мира.