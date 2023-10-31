«Минчанка» обыграла «Березину» в рамках ЧБ по хоккею – тренер и нападающие прокомментировали матч

Новости Беларуси. «Минчанка» праздновала победу во второй игре первого тура чемпионата Беларуси по хоккею среди женских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это дебютный турнир. Состязания проходят на «Олимпик-Арене». Столичная дружина скрестила клюшки с командой «Березина». На старте матча девушки показывали равную игру, после первого периода счет был ничейный – 1:1.

Во второй 20-минутке команда Сергея Кравченко заметно прибавила в скорости и начала оказывать давление на соперника. В итоге «Минчанка» одержала победу 4:1. У хозяек хет-триком отметилась Дарья Колончук.

Сергей Кравченко, главный тренер ХК «Минчанка»:

Система подготовки одна. Разница только в психологии. Женский чемпионат даст возможность больше вовлечь девушек именно в занятия хоккеем, покажет возможности, перспективу. Ранее многие не видели перспективы в этом. Можно будет выступать и представлять сборные команды Беларуси на чемпионатах мира.

Дарья Колончук, нападающая ХК «Минчанка»:

Сегодня я забросила хет-трик. Константину Сергеевичу спасибо, потому что я уже хотела со спортом завязывать, а он меня уболтал остаться. И, оказывается, не зря.

Анна Бадеева, нападающая ХК «Березина»:

Первую игру мы сыграли немного лучше, больше зарядились. Сегодня многое не получалось. Рассыпалась вся наша тактика, поэтому и уступили.