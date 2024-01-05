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Солигорский «Шахтёр» прервал серию побед российской «Новы» в волейбольной суперлиге

05 января 2024 12:42
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Солигорский «Шахтер» одержал третью викторию кряду в Российской суперлиге. В заключительном домашнем матче длительной серии подопечные Виктора Бекши нанесли поражение «Нове», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Солигорский «Шахтёр» прервал серию побед российской «Новы» в волейбольной суперлиге-1

Российский клуб до этого не знал равных на протяжении шести дуэлей. И намеревался продлить завидную серию. Но капитулировал в трех сетах. Белорусы сильнее – 25:20, 25:22 и 25:16. Домашний успех позволил подняться в таблице еще выше. «Шахтер» в плей-офф и с большим запасом. Теперь «калийщиков» ожидает выездная серия.

# Волейбол

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