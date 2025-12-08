Трамп разочарован, что Зеленский не прочел мирный план США по Украине

Американский президент Дональд Трамп высказал недовольство тем, что лидер Владимир Зеленский до сих пор так и не ознакомился с предложением Вашингтона по разрешению конфликта в Украине. Об этом пишет ТАСС.

По словам Трампа, в окружении украинского лидера позитивно восприняли проект, но сам Зеленский не выказал интереса.

В ноябре американская администрация представила план из 28 пунктов, вызвавший критику со стороны Киева и европейских партнеров. В результате консультаций в Женеве и во Флориде документ был окончательно доработан с учетом позиции Москвы и Киева, но ряд моментов остался спорным.

3 декабря президент РФ Владимир Путин провел в Москве встречу со специальным посланником США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По мнению Юрия Ушакова, беседа прошла конструктивно, собеседники обсудили временные аспекты и условились продолжить контакты.

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