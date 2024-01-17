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Егор Шарангович забил победный гол в матче НХЛ

17 января 2024 12:22
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Егор Шарангович отметился очередным голом в Национальной хоккейной лиге. Причем нынешняя шайба стала для «Калгари» победной, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович забил победный гол в матче НХЛ-1

«Пламенные» взяли верх в овертайме над «Аризоной» – 3:2. Наш форвард провел на льду 18 минут 17 секунд, исполнил 2 броска, один из оказался решающим. В 44 противостояниях нынешнего сезона в активе белоруса 31 бомбардирский балл. А «Калгари» одержал четвертую кряду викторию в лиге и поднялся на 9-е место на Западе.

# Хоккей

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