Егор Шарангович забил победный гол в матче НХЛ

«Пламенные» взяли верх в овертайме над «Аризоной» – 3:2. Наш форвард провел на льду 18 минут 17 секунд, исполнил 2 броска, один из оказался решающим. В 44 противостояниях нынешнего сезона в активе белоруса 31 бомбардирский балл. А «Калгари» одержал четвертую кряду викторию в лиге и поднялся на 9-е место на Западе.