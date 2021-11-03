Белорус Павел Глинчук прошёл в финал ЧМ по борьбе среди спортсменов до 23 лет

Новости Беларуси. На чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Сербии, белорусы не останутся с пустыми руками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. На чемпионате мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Сербии, белорусы не останутся с пустыми руками, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Отлично проявил себя представитель греко-римского стиля Павел Глинчук. Спортсмен уже в финале, что принесло ему как минимум серебро. Золотая схватка состоится 3 ноября в вечерней сессии. Оппонентом будет россиянин Артур Саргрисян.