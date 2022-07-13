Солигорский «Шахтёр» играет с «Марибором». Пока счёт 1:0 в пользу словенцев, матч ещё не завершён

Новости Беларуси. В эти минуты солигорский «Шахтер» играет с «Марибором» во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-спорт». Встреча проходит в турецком Адапазары. На данный момент счет 1:0 в пользу горняков-словенцев.

Несмотря на то, что белорусы в ответном поединке имеют условно хозяйский статус, зрителей на стадионе нет. Хотя если проводить аналогию с первым матчем, где соперника поддерживали полные трибуны, в Турции должно быть полегче. Как бы то ни было, на данный момент шансы равны, и если «горняки» сыграют так же, как во втором тайме в Словении, они с большой долей вероятности пройдут дальше.

Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Шахтер»:

Ожидаем боевого сложного матча, потому что обе команды по итогам первого матча, у нас противостояние равное. Мы, естественно, настроены выигрывать, как и, наверное, соперник. Поэтому ожидается боевая игра. В таких ситуациях говорят простую фразу: победит сильнейший. Хотелось бы, чтобы это были мы. Мы к этому готовы. Условия были неплохие, поле хорошее. Единственное, что погода немножко трудность составляла, но, опять же, я думаю, что нормальная работа, нормальная подготовка со своими нюансами, со своими трудностями. Плавно и легко ничего не бывает.

Напомним, первый поединок, который проходил в Словении завершился со счетом 0:0. Поэтому тот, кто победит, шагнет во второй круг. А проигравший всего лишь опустится в квалификацию Лиги конференций.