«Как на настоящей Олимпиаде». Белорусскую команду встретили в аэропорту «Минск» после соревнований в Сараево

Новости Беларуси. Из столицы Боснии и Герцеговины с медалями! 16 февраля белорусская команда вернулась с зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Из столицы Боснии и Герцеговины с медалями! 16 февраля белорусская команда вернулась с зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соревнования проходили с 11 по 15 февраля. Беларусь представляли 46 атлетов, которые выступили в шести видах спорта. Второй год подряд завоевано серебро в хоккее. Также бронза у фигуриста Евгения Пузанова и представительницы шорт-трека Яны Домбровской.
В аэропорту команду встречали родители, журналисты и болельщики. Белорусские спортсмены отметили хороший прием со стороны организаторов и приятную атмосферу самого фестиваля.
Кирилл Буйнич, серебряный призер, капитан хоккейной команды на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале:
Несомненно рады, что так получилось. Немного огорчает, что могли мы занять и первое место. Как сложилось – так сложилось. В любом случае, опыт мы получили. И я рад, что все равно мы остались в призерах.
Яна Домбровская, бронзовый призер зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля:
Вообще, я не ожидала, что в последний день на последней дистанции удача повернулась ко мне. Хоккеисты-мальчики поздравляли, тренеры. Все поздравляли.
Евгений Пузанов, бронзовый призер зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля:
Я очень хотел попасть в призеры, но я понимал, что это будет достаточно нелегко, потому что я смотрел состав участников, видел знакомых, но слабых соперников там не было. Дух соперничества, когда ты с более слабого места прыгаешь на более высокое, это, конечно, запоминается.
Всё было на высшем уровне, болельщики поддерживали. Просто как на настоящей Олимпиаде. С организацией тоже всё было хорошо. Самое главное, познакомился и пообщался со многими ребятами из разных стран. Атмосфера дружбы, конечно, – это хорошо было.
Напомним, с прошлого зимнего фестиваля юношеская команда вернулась с одной наградой, поэтому нынешний результат можно признать очень весомым.