«Как на настоящей Олимпиаде». Белорусскую команду встретили в аэропорту «Минск» после соревнований в Сараево

Новости Беларуси. Из столицы Боснии и Герцеговины с медалями! 16 февраля белорусская команда вернулась с зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проходили с 11 по 15 февраля. Беларусь представляли 46 атлетов, которые выступили в шести видах спорта. Второй год подряд завоевано серебро в хоккее. Также бронза у фигуриста Евгения Пузанова и представительницы шорт-трека Яны Домбровской. В аэропорту команду встречали родители, журналисты и болельщики. Белорусские спортсмены отметили хороший прием со стороны организаторов и приятную атмосферу самого фестиваля.

Кирилл Буйнич, серебряный призер, капитан хоккейной команды на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале:

Несомненно рады, что так получилось. Немного огорчает, что могли мы занять и первое место. Как сложилось – так сложилось. В любом случае, опыт мы получили. И я рад, что все равно мы остались в призерах.

Яна Домбровская, бронзовый призер зимнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля:

Вообще, я не ожидала, что в последний день на последней дистанции удача повернулась ко мне. Хоккеисты-мальчики поздравляли, тренеры. Все поздравляли.