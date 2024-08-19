Футболисты «Немана» разгромили «Торпедо» в матче ЧБ

Первого гола пришлось ждать долго. Только на исходе дебютного отрезка Эффаге вывел свою дружину вперед. А в середине второго отрезка почин партнера по команде поддержал другой легионер Абдуллахи. Все попытки борисовчан исправить положение ни к чему не привели. К слову, данный успех позволил «рысям» подняться в турнирной таблице. А в центральной встрече тура «Неман» разгромил «Торпедо».

Сейчас БАТЭ занимает 11-е место в таблице. В активе дружины 20 очков. «Сморгонь» сыграла вничью с «Минском» – 1:1. Гродненцы лидируют в турнирной таблице – у них 37 очков после 17-ти игр. У жодинской команды – 36 баллов, на счету минского «Динамо» – 35 и три поединка в запасе.