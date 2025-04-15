Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в немецком Штутгарте без борьбы, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

16 апреля первая ракетка мира должна была сыграть в матче одной восьмой против россиянки Анастасии Потаповой. Но соперница Соболенко сообщила о том, что не сможет выйти на корт из-за травмы левой руки. Таким образом, белорусская теннисистка стартует на турнире с четвертьфинала, где сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер и бельгийкой Элизе Мертенс.

Кристина Дмитрук не смогла выйти в основную сетку турнира в португальском Оэйраше. В финале квалификации она неудачно сыграла, потерпев поражение от Алевтины Ибрагимовой со счетом 6:3, 5:7, 2:6. Отметим, россиянка уступает нашей теннисистке в рейтинге более ста пунктов.