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Соболенко стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в немецком Штутгарте без борьбы

15 апреля 2025 17:59
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Арина Соболенко стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в немецком Штутгарте без борьбы, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

16 апреля первая ракетка мира должна была сыграть в матче одной восьмой против россиянки Анастасии Потаповой. Но соперница Соболенко сообщила о том, что не сможет выйти на корт из-за травмы левой руки. Таким образом, белорусская теннисистка стартует на турнире с четвертьфинала, где сыграет с победительницей матча между россиянкой Дианой Шнайдер и бельгийкой Элизе Мертенс.

Кристина Дмитрук не смогла выйти в основную сетку турнира в португальском Оэйраше. В финале квалификации она неудачно сыграла, потерпев поражение от Алевтины Ибрагимовой со счетом 6:3, 5:7, 2:6. Отметим, россиянка уступает нашей теннисистке в рейтинге более ста пунктов.

# Теннис # Арина Соболенко

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