Соболенко прошла в финал парного разряда турнира в Индиан-Уэллсе

Новости Беларуси. Арина Соболенко продолжает победной поступью шагать по кортам крупного теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска и бельгийка Элисе Мертенс добрались до финала.
Новости Беларуси. Арина Соболенко продолжает победной поступью шагать по кортам крупного теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белоруска и бельгийка Элисе Мертенс добрались до финала.
Второй интернациональный тандем не оставил шансов другой международной паре – Габриэла Дабровска-Сюй Ифань – 6:2, 7:6 (7:5). В титульном матче Соболенко и Мертенс сразятся с первыми сеяными Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.