Соболенко проиграла Плишковой в матче второго круга в Шэньчжэне

Новости Беларуси. Арина Соболенко провела матч второго круга одиночного разряда на турнире в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко и Саснович добились побед в матчах первого круга одиночного разряда на турнире в Шэньчжэне

В поединке 1/8 финала белорусская теннисистка встречалась с Кристиной Плишковой из Чехии. Увы, поединок завершился в пользу 66-й ракетки планеты. Плишкова была сильнее по итогам двух сетов – 6:4, 6:4. Ключевой фактор успеха Кристины – игра на своей подаче.