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Соболенко проиграла Плишковой в матче второго круга в Шэньчжэне

07 января 2020 14:27
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Новости Беларуси. Арина Соболенко провела матч второго круга одиночного разряда на турнире в китайском Шэньчжэне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко и Саснович добились побед в матчах первого круга одиночного разряда на турнире в Шэньчжэне

В поединке 1/8 финала белорусская теннисистка встречалась с Кристиной Плишковой из Чехии. Увы, поединок завершился в пользу 66-й ракетки планеты. Плишкова была сильнее по итогам двух сетов – 6:4, 6:4. Ключевой фактор успеха Кристины – игра на своей подаче.

Соболенко проиграла Плишковой в матче второго круга в Шэньчжэне-1

Напомним, годом ранее Соболенко выиграла турнир в Шэньчжэне, а потому вылет на стадии 1/8 финала лишит белоруску 250 рейтинговых очков.

Арина Соболенко продолжит выступление в Шэньчжэне в паре с бельгийкой Элизе Мертенс.

Соболенко проиграла Плишковой в матче второго круга в Шэньчжэне-4

# Теннис # Арина Соболенко # Кристина Плишкова # Фотофакт

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