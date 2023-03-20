Соболенко пошутила над Рыбакиной после её победы в финале

Белорусская теннисистка Арина Соболенко по-дружески пошутила над Еленой Рыбакиной после победы представительницы Казахстана в финале турнира в Индиан-Уэльсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выигравшая крупный турнир в США Рыбакина призналась: мол, на самом деле это первый раз, когда все прошло по-моему. Соболенко в шутку показала язык и прервала ее речь, заверив, что это и последний раз. Чем, конечно, рассмешила зрителей.