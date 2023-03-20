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Соболенко пошутила над Рыбакиной после её победы в финале

20 марта 2023 07:22
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко по-дружески пошутила над Еленой Рыбакиной после победы представительницы Казахстана в финале турнира в Индиан-Уэльсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболенко пошутила над Рыбакиной после её победы в финале-1

Выигравшая крупный турнир в США Рыбакина призналась: мол, на самом деле это первый раз, когда все прошло по-моему. Соболенко в шутку показала язык и прервала ее речь, заверив, что это и последний раз. Чем, конечно, рассмешила зрителей.

Соболенко пошутила над Рыбакиной после её победы в финале-4

Минувшей ночью Елена Рыбакина выиграла у Арины Соболенко в двух сетах за 2 часа 4 минуты. Таким образом, первая ракетка Казахстана впервые в карьере на официальном уровне обыграла первую ракетку Беларуси.

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# Теннис # Арина Соболенко # Елена Рыбакина # Фотофакт

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