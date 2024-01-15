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Александра Саснович завершила выступление на Australian Open в одиночном разряде

15 января 2024 11:14
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Александра Саснович завершила выступление на Australian Open в одиночном разряде. В матче первого круга белорусская теннисистка потерпела поражение от испанки Ребеки Масаровой со счетом 3:6, 4:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович завершила выступление на Australian Open в одиночном разряде-1

В парном разряде Саснович продолжит выступление. В поединке 1/32 финала Александра в дуэте с россиянкой Анной Блинковой сыграет с российско-болгарским тандемом Миррой Андреевой и Викторией Томовой. Арина Соболенко в стартовом раунде одиночного разряда уверенно победила немку Эллу Зайдель – 6:0, 6:1. Следующей соперницей второй ракетки мира будет 16-летняя представительница Чехии Бренда Фрухвиртова. Во вторник на турнире в Мельбурне стартует Виктория Азаренко. Она сыграет против итальянки Камилы Джорджи.

# Теннис # Александра Саснович # Виктория Азаренко # Арина Соболенко

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