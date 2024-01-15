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Хоккей. Минское «Динамо» обыграло челябинский «Трактор» в матче КХЛ

15 января 2024 11:17
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Хоккеисты минского «Динамо» в матче домашней серии на Минск-Арене обыграли челябинский «Трактор» со счетом 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккей. Минское «Динамо» обыграло челябинский «Трактор» в матче КХЛ-1

Огорчали голкипера гостевой команды Павел Денисов, Роман Горбунов и Даниил Сотишвили. Последнюю шайбу «зубры» забросили уже в пустые ворота, когда, желая уйти от поражения, «Трактор» заменил вратаря на полевого игрока. Сотишвили свой шанс не упустил.

Хоккей. Минское «Динамо» обыграло челябинский «Трактор» в матче КХЛ-4

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Мы первые забили, контролировали игру. Мы дали шанс ребятам в большинстве сыграть, но, в общем-то, сегодня игра очень понравилась.

Следующий матч динамовцы проведут на домашнем льду во вторник, 16 января. Соперник – команда «Куньлунь».

# Хоккей # Павел Денисов # Роман Горбунов # Даниил Сотишвили

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