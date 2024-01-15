Хоккей. Минское «Динамо» обыграло челябинский «Трактор» в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» в матче домашней серии на Минск-Арене обыграли челябинский «Трактор» со счетом 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Огорчали голкипера гостевой команды Павел Денисов, Роман Горбунов и Даниил Сотишвили. Последнюю шайбу «зубры» забросили уже в пустые ворота, когда, желая уйти от поражения, «Трактор» заменил вратаря на полевого игрока. Сотишвили свой шанс не упустил.