Хоккей. Минское «Динамо» обыграло челябинский «Трактор» в матче КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» в матче домашней серии на Минск-Арене обыграли челябинский «Трактор» со счетом 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Хоккеисты минского «Динамо» в матче домашней серии на Минск-Арене обыграли челябинский «Трактор» со счетом 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Огорчали голкипера гостевой команды Павел Денисов, Роман Горбунов и Даниил Сотишвили. Последнюю шайбу «зубры» забросили уже в пустые ворота, когда, желая уйти от поражения, «Трактор» заменил вратаря на полевого игрока. Сотишвили свой шанс не упустил.
Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Мы первые забили, контролировали игру. Мы дали шанс ребятам в большинстве сыграть, но, в общем-то, сегодня игра очень понравилась.
Следующий матч динамовцы проведут на домашнем льду во вторник, 16 января. Соперник – команда «Куньлунь».