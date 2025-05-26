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Соболенко по-прежнему на вершине WTA – ассоциация представила обновлённый мировой рейтинг

26 мая 2025 10:43
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Женская теннисная ассоциация представила обновленный мировой рейтинг, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

На вершине по-прежнему Арина Соболенко. Она опережает ближайшую конкурентку – Кори Гауф из Америки – практически на 4 тысячи очков. Тройку сильнейших замыкает Джессика Пегула. Виктория Азаренко за неделю потеряла еще 2 позиции. Отныне она 75-я на планете. Александра Саснович расположилась на 105-м месте. Ирина Шиманович – 164-я. В первой полутысяче – 7 наших спортсменок.

Во главе мужского рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер. Следом расположился испанец Карлос Алькарас. Александр Зверев из Германии – третий. Лучший из белорусских теннисистов Эрик Арутюнян находится на 493-м месте. У него заметный прогресс – +31 позиция.

# Теннис

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