Арина Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В первом матче сильнейшая ракетка планеты не оставила никаких шансов россиянке Камиле Рахимовой. Встреча больше была похожа на тренировку. Соперница ничего не могла поделать с агрессивной и точной игрой белоруски. Цифры говорят сами за себя – 6:1, 6:0. У Соболенко 5 эйсов и столько же реализованных брейк-поинтов. Следующая соперница пока не определена. Виктория Азаренко начнет второй в сезоне Большой шлем во вторник противостоянием с Яниной Викмайер.