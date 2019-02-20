Серьёзные команды, особенно важна игра с «Енисеем». ВК«Минчанка» готовится к серии матчей в Лиге чемпионов

Новости Беларуси. В этом сезоне график волейбольной «Минчанки» как никогда плотный. Дебют в российской Суперлиге – приятный, но в то же время достаточно тяжелый груз из-за многочисленных перелетов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

А теперь в календарь волейболисток вернулась и Лига чемпионов. В следующие семь дней спортсменки «Минчанки» проведут три матча: две игры в главном клубном турнире и матч против «Енисея» в российской Суперлиге. Однако настрой у девушек – что надо.

Елена Федоринчик, либеро ВК «Минчанка»:

Настрой, конечно, боевой, потому что очень тяжелая неделя предстоит – игры будут буквально через два-три дня. Серьезные команды, особенно будет принципиальной игра с «Енисеем», потому что нам нужно брать дополнительные очки для того, чтобы попадать в плей-офф.

Помочь девушкам могут не только тренировки, но и поддержка родных трибун. Все игры пройдут в спорткомплексе «Уручье». Череду интересных и сложных игр начнет матч против французской команды «Канны» 21 февраля.