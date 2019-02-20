Прямой эфир

Гандбол. БГК имени Мешкова разгромил «Войводину» в рамках СЕХА-лиги

20 февраля 2019 06:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. БГК имени Мешкова добывает важную победу в рамках СЕХА-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Брестчане на родном паркете Дворца спорта «Виктория» были сильнее сербской «Войводины».

Гандбол. БГК имени Мешкова разгромил «Войводину» в рамках СЕХА-лиги-1

Первые минуты остались за гостями. Они вели в счете – 1:4, но уже к середине первого тайма «мешковцы» не только выровняли игру, но и вышли вперед.

На перерыв команда Маноло Каденаса ушла, ведя в счете – 15:9. В дальнейшем БГК продолжал контролировать ход поединка и уверенно довел матч до победы – 35:19. Брестская команда набирает 30 очков и укрепляется на четвертом месте.

Гандбол. БГК имени Мешкова разгромил «Войводину» в рамках СЕХА-лиги-4

# Гандбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Серьёзные команды, особенно важна игра с «Енисеем». ВК«Минчанка» готовится к серии матчей в Лиге чемпионов
20 февраля 2019 06:45

Серьёзные команды, особенно важна игра с «Енисеем». ВК«Минчанка» готовится к серии матчей в Лиге чемпионов

В «Раубичах» 20 февраля стартуют первые гонки ЧЕ по биатлону
20 февраля 2019 06:21

В «Раубичах» 20 февраля стартуют первые гонки ЧЕ по биатлону

Тренер национальной команды Беларуси по дзюдо: «Завоевываем олимпийские очки»
19 февраля 2019 19:27

Тренер национальной команды Беларуси по дзюдо: «Завоевываем олимпийские очки»