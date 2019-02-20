Гандбол. БГК имени Мешкова разгромил «Войводину» в рамках СЕХА-лиги

Новости Беларуси. БГК имени Мешкова добывает важную победу в рамках СЕХА-лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Брестчане на родном паркете Дворца спорта «Виктория» были сильнее сербской «Войводины».

Первые минуты остались за гостями. Они вели в счете – 1:4, но уже к середине первого тайма «мешковцы» не только выровняли игру, но и вышли вперед.

На перерыв команда Маноло Каденаса ушла, ведя в счете – 15:9. В дальнейшем БГК продолжал контролировать ход поединка и уверенно довел матч до победы – 35:19. Брестская команда набирает 30 очков и укрепляется на четвертом месте.