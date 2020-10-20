Соболенко и Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире в Остраве

1 час и 29 минут. Именно столько понадобилось Арине Соболенко и Элизе Мертенс, чтобы стать четвертьфиналистками парного разряда на представительном теннисном турнире в Остраве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
1 час и 29 минут. Именно столько понадобилось Арине Соболенко и Элизе Мертенс, чтобы стать четвертьфиналистками парного разряда на представительном теннисном турнире в Остраве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Рядовой матч с обладательницами wild card едва не стал сенсационным. Белоруска и бельгийка, к слову, первые сеяные, лишь на супер тай-брейке сломили сопротивление своих соперниц. При этом чешка и словачка попали в 1/8 только благодаря организаторам, которые предоставили им wild card.
Джесика Малечкова и Шанталь Скамлова упирались изо всех сил, даже взяли первый сет, но в итоге все же капитулировали. Дальше идут Соболенко и Мертенс – 5:7, 6:1, 10:5.