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Соболенко и Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире в Остраве

20 октября 2020 15:22
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1 час и 29 минут. Именно столько понадобилось Арине Соболенко и Элизе Мертенс, чтобы стать четвертьфиналистками парного разряда на представительном теннисном турнире в Остраве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко и Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире в Остраве-1

Рядовой матч с обладательницами wild card едва не стал сенсационным. Белоруска и бельгийка, к слову, первые сеяные, лишь на супер тай-брейке сломили сопротивление своих соперниц. При этом чешка и словачка попали в 1/8 только благодаря организаторам, которые предоставили им wild card.

Соболенко и Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире в Остраве-4

Джесика Малечкова и Шанталь Скамлова упирались изо всех сил, даже взяли первый сет, но в итоге все же капитулировали. Дальше идут Соболенко и Мертенс – 5:7, 6:1, 10:5.

# Теннис # Арина Соболенко # Элизе Мертенс # Джесика Малечкова # Шанталь Скамлова # Фотофакт

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