Соболенко и Мертенс вышли в четвертьфинал парного разряда на турнире в Остраве

1 час и 29 минут. Именно столько понадобилось Арине Соболенко и Элизе Мертенс, чтобы стать четвертьфиналистками парного разряда на представительном теннисном турнире в Остраве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Рядовой матч с обладательницами wild card едва не стал сенсационным. Белоруска и бельгийка, к слову, первые сеяные, лишь на супер тай-брейке сломили сопротивление своих соперниц. При этом чешка и словачка попали в 1/8 только благодаря организаторам, которые предоставили им wild card.