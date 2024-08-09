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Футболисты минского «Динамо» выиграли у «Линкольна» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы

09 августа 2024 13:24
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Футболисты минского «Динамо» выиграли у «Линкольна» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты минского «Динамо» выиграли у «Линкольна» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы-1

В венгерском Мезекевешде команда Вадима Скрипченко взяла верх над своим соперником со счетом 2:0. Голы в активе Алексея Гавриловича и Педро.

Футболисты минского «Динамо» выиграли у «Линкольна» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы-4

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
В целом по самоотдаче нет претензий к команде, но качество игры сегодня нельзя назвать хорошим. Я бы даже сказал, что мы провели не совсем такой качественный матч с точки зрения ведения атакующих действий, но в обороне, слава богу, за исключением таких моментов, как в начале игры, с большего мы справились. И на стандартных положениях тоже.

Ответный поединок состоится 15 августа в Гибралтаре. Победитель двухраундового противостояния между «Динамо» и «Линкольном» в плей-офф Лиги Европы сыграет с бельгийским «Андерлехтом».

# Футбол

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