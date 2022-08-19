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«Торпедо-БелАЗ» и «Минск» открыли 18-й тур ЧБ по футболу. Известно расписание остальных поединков

19 августа 2022 20:31
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Новости Беларуси. Матчем между «Торпедо-БелАЗ» и «Минском» стартовал 18-й тур национального футбольного чемпионата. Игра прошла в Жодино. Итог противостояния – ничья 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Торпедо-БелАЗ» и «Минск» открыли 18-й тур ЧБ по футболу. Известно расписание остальных поединков-1

Расписание остальных поединков на ваших экранах. Лидер лиги БАТЭ 21 августа сыграет с «Днепром» из Могилева.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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