«Торпедо-БелАЗ» и «Минск» открыли 18-й тур ЧБ по футболу. Известно расписание остальных поединков

Новости Беларуси. Матчем между «Торпедо-БелАЗ» и «Минском» стартовал 18-й тур национального футбольного чемпионата. Игра прошла в Жодино. Итог противостояния – ничья 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».