Смолевичская «Виктория» - чемпион Беларуси по женскому хоккею на траве

Новости Минской области. Виват, «Виктория»! Чемпионов Беларуси, женскую команду по хоккею на траве, поздравляли в Смолевичском районе. К этому званию спортсмены шли буквально со дня основания клуба. Поздравить смолевичских девчат и их тренеров приехали почетные гости из Белорусской федерации хоккея на траве Национального олимпийского комитета.

Самвел Каграманян, главный тренер хоккейного клуба «Виктория»:

Много сил было вложено, много лет было отдано для того, чтобы создать свое неординарное, не похожее ни на кого. И команду, воспитанников, и свой стиль, своя школа чтоб была. То, что за это время прошло, я могу сказать, что я все-таки сумел создать школу, которая сегодня одна из лучших в республике, и это не просто слова, это и результат. Сама команда неординарная, эффектная, сильная, красивая.

Сегодня 9 девушек из Смолевичской команды в составе национальной сборной, звание чемпиона «Виктория» планирует оправдать и в следующем сезоне. Что касается национальной команды, то впереди большие амбиции пройти все мировые этапы и, по возможности, отобраться на Олимпийские игры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алеся Пётух, капитан хоккейного клуба «Виктория»:

Сегодняшний день очень волнительный, потому что мы шли к нему долгие, считай, 20 лет. И первый раз первое место, чемпион страны – это очень почетное звание. Из-за того, что мы заняли первое место, сейчас в Беларуси многие про нас знают, о нашем клубе. Хотя, что ни странно, в Европе о «Виктории» знают больше, чем в Беларуси.

Кристина Кибкова, участница хоккейного клуба «Виктория»:

Когда матчи такие вот значимые, то волнение есть, гордость, что ты выходишь за свою страну, все на тебя со стороны смотрят. Иногда эмоции захлестывают тебя, и бывает, что даже не можешь собраться в начале игры, потому что ты понимаешь, что на тебе большая ответственность и очень много народа за тебя болеет и поддерживает дома.