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Минское «Динамо» 11 апреля проведет второй поединок четвертьфинала против «Ак Барса»

11 апреля 2026 11:26
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11 апреля на домашнем льду минское «Динамо» постарается взять реванш за поражение в первом поединке четвертьфинальной серии Кубка Гагарина у казанского «Ак Барса», сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Начало игры в 16:30. Нападающий «зубров» Даниил Сотишвили выведен из списка травмированных. Из-за повреждения он был вынужден пропустить первый раунд плей-офф. Сегодня первым из белорусов тысячный поединок в Континентальной хоккейной лиге проведет Андрей Стась. Церемония награждения капитана минского «Динамо» состоится перед матчем, в 16:15.

# ХК Динамо-Минск

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