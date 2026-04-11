Минское «Динамо» 11 апреля проведет второй поединок четвертьфинала против «Ак Барса»

11 апреля на домашнем льду минское «Динамо» постарается взять реванш за поражение в первом поединке четвертьфинальной серии Кубка Гагарина у казанского «Ак Барса», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начало игры в 16:30. Нападающий «зубров» Даниил Сотишвили выведен из списка травмированных. Из-за повреждения он был вынужден пропустить первый раунд плей-офф. Сегодня первым из белорусов тысячный поединок в Континентальной хоккейной лиге проведет Андрей Стась. Церемония награждения капитана минского «Динамо» состоится перед матчем, в 16:15.