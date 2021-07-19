«Славия» и «Ислочь» сыграли вничью. Завершился 16-й тур ЧБ по футболу

Новости Беларуси. Двумя матчами завершился 16-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Мозыре местная «Славия» принимала «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команды разыгрались лишь к концовке встречи. Первый гол зрители увидели на 75-й минуте. Отличился полузащитник «волков» Патоцкий. Хозяева восстановили паритет в компенсированное время: на 93-й Тетте сравнял цифры на табло – 1:1. В трех турах кряду «Ислочь» завершает матч с ничейным счетом.