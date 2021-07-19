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«Славия» и «Ислочь» сыграли вничью. Завершился 16-й тур ЧБ по футболу

19 июля 2021 12:43
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Новости Беларуси. Двумя матчами завершился 16-й тур чемпионата Беларуси по футболу. В Мозыре местная «Славия» принимала «Ислочь», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Славия» и «Ислочь» сыграли вничью. Завершился 16-й тур ЧБ по футболу-1

Команды разыгрались лишь к концовке встречи. Первый гол зрители увидели на 75-й минуте. Отличился полузащитник «волков» Патоцкий. Хозяева восстановили паритет в компенсированное время: на 93-й Тетте сравнял цифры на табло – 1:1. В трех турах кряду «Ислочь» завершает матч с ничейным счетом.

«Славия» и «Ислочь» сыграли вничью. Завершился 16-й тур ЧБ по футболу-4

В другом матче «Витебск» дома обыграл гостей из Гродно. Оба мяча тоже были забиты во второй половине встречи: на 67-й минуте отличился Теверов, а вскоре Кариока удвоил преимущество «северян». 2:0 – «Витебск» сильнее «Немана».

# Футбол Беларуси # Олег Патоцкий # Деннис Тетте # Руслан Теверов # Диего Кариока # Фотофакт

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