«Атмосфера неплохая». Впервые за 15 лет на «Славянском базаре» прошла матчевая встреча по боксу

Физическую силу демонстрируют участники матчевой встречи по боксу. Впервые что-то похожее проходило в рамках «Базара» 15 лет назад, на юбилейном форуме решили возобновить. Ловкость демонстрируют боксеры из Беларуси и России.

Денис Мацулев, спортсмен белорусской юношеской сборной по боксу:

Успел сегодня выйти, отбоксировал, все получалось. В первом раунде выиграл досрочно, боксировал с представителем Псковской области. Неплохой парень. Все по плану пошло, я выиграл в первом раунде. Атмосфера неплохая, много зрителей здесь. Достаточно интересно, я раньше не участвовал в таких событиях. Участвовал, но немного. Тут достаточно неплохо.