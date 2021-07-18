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«Атмосфера неплохая». Впервые за 15 лет на «Славянском базаре» прошла матчевая встреча по боксу

18 июля 2021 15:24
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Новости Беларуси. Прощальные аккорды прозвучат 18 июля на «Славянском базаре в Витебске». Воскресная афиша наполнена множеством ярких событий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Атмосфера неплохая». Впервые за 15 лет на «Славянском базаре» прошла матчевая встреча по боксу-1

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Физическую силу демонстрируют участники матчевой встречи по боксу. Впервые что-то похожее проходило в рамках «Базара» 15 лет назад, на юбилейном форуме решили возобновить. Ловкость демонстрируют боксеры из Беларуси и России.

«Атмосфера неплохая». Впервые за 15 лет на «Славянском базаре» прошла матчевая встреча по боксу-4

Денис Мацулев, спортсмен белорусской юношеской сборной по боксу:
Успел сегодня выйти, отбоксировал, все получалось. В первом раунде выиграл досрочно, боксировал с представителем Псковской области. Неплохой парень. Все по плану пошло, я выиграл в первом раунде. Атмосфера неплохая, много зрителей здесь. Достаточно интересно, я раньше не участвовал в таких событиях. Участвовал, но немного. Тут достаточно неплохо.

«Атмосфера неплохая». Впервые за 15 лет на «Славянском базаре» прошла матчевая встреча по боксу-7

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# Славянский базар в Витебске-2021 # Фотофакт

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