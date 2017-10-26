1 ноября «Цмоки-Минск» сыграет в Венгрии против местной «Альбы»

Напомним, в первом туре белорусы потерпели поражение от бельгийцев из Шарлеруа.

Новости Беларуси. Баскетбольный клуб «Цмоки-Минск» провел второй матч группового раунда кубка ФИБА. В Израиле подопечные Александра Крутикова встречались с игроками местной «Бней Герцлии», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вторая кряду неудача серьезно осложнила бы нашим парням борьбу за выход в следующий раунд. По счастью, на этот раз «драконы» добились успеха. Практически на протяжении всего матча они вели в счете, пусть и не отрывались на большое расстояние. Финальная сирена зафиксировала цифры 69:63 в пользу «Цмоков».