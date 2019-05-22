20 информационных точек появятся в Минске ко II Европейским играм: о чём узнают гости форума

Новости Беларуси. Во время проведения II Европейских игр в Минске появятся 20 городских информационных точек, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это одно из направлений волонтерской программы на мультифоруме. 600 добровольцев будут обеспечивать информационной поддержкой гостей, болельщиков и участников соревнований.

Анатолий Котов, заместитель директора Фонда «Дирекция II Европейских игр»:

Точка – это достаточно объемная временная конструкция, которую будет сложно не заметить. Будут рассказывать нашим гостям (и не только гостям) о том, как правильно пройти на свое место на стадионе, куда можно сходить в рамках культурной программы, о программе соревнования. Будут встречать в том числе в пунктах пропуска на границе.

Документ, который мы сегодня подписали, отражает опыт, накопленный за два года подготовки ко II Европейским играм с точки зрения организации волонтерской деятельности.

Именно представители Белорусского государственного университета первыми разработали концепцию действий информационных точек, которая сегодня торжественно была передана в дирекцию II Европейских игр.