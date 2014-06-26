Скандал на ЧМ в Бразилии. Неймара накажут за скрытую рекламу белья?

Новости Бразилии. Бразильский футболист Неймар может быть наказан за несанкционированную рекламу. ФИФА уже проводит расследование в отношении футболиста.

На днях по окончанию матча Бразилия-Камерун Неймар оголил торс во время обмена футболками и, таким образом, продемонстрировал нижнее белье, на котором был логотип компании, не являющейся официальным спонсором ФИФА.

По правилам чемпионата мира, игрокам запрещено рекламировать компании, не сотрудничающие с ФИФА.

Кстати, Неймар уже не в первый раз попадает в подобную историю. Буквально месяц назад в матче против мадридского «Атлетико» бразилец продемонстрировал трусы с логотипом фирмы изготовителя. Тогда штрафа удалось избежать. А вот повезет ли Неймару в этот раз, пока не известно.

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Скандалы со скрытой рекламой на спортивных соревнованиях – не редкость. В 2012 нападающий сборной Дании Никлас Бендтнер выплатил 100 тысяч евро за несанкционированную рекламу букмекерской конторы.