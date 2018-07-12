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«От игры к игре мы стараемся укрепиться». ФК «Клецк» сыграет с футболистами «Динамо-Брест» в 1/16 Кубка Беларуси

12 июля 2018 18:23
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Новости Беларуси. Впереди – ответственный матч. Футбольный клуб «Клецк» в 1/16 Кубка Беларуси встретится с «Динамо-Брест», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас команда готовится к ответственной игре с подопечными Марадоны.

«От игры к игре мы стараемся укрепиться». ФК «Клецк» сыграет с футболистами «Динамо-Брест» в 1/16 Кубка Беларуси -1

Тренировки проходят не реже трех раз в неделю. Поединок состоится в конце июля.

«От игры к игре мы стараемся укрепиться». ФК «Клецк» сыграет с футболистами «Динамо-Брест» в 1/16 Кубка Беларуси -4

«От игры к игре мы стараемся укрепиться». ФК «Клецк» сыграет с футболистами «Динамо-Брест» в 1/16 Кубка Беларуси -6

Юрий Демух, директор футбольного клуба «Клецк»:
Два последних года мы занимали 3 и 4 места, и дважды нам предлагали по спортивному принципу выйти классом выше, то есть в первую лигу. Но пока у нас таких финансовых возможностей нет.

«От игры к игре мы стараемся укрепиться». ФК «Клецк» сыграет с футболистами «Динамо-Брест» в 1/16 Кубка Беларуси -9

Михаил Дементей, главный тренер футбольного клуба «Клецк»:
От игры к игре мы стараемся укрепиться. Если есть проблемы в обороне, естественно, мы работаем над этим. Если где-то в атаке есть какие-то прорехи, мы их тоже стараемся закрывать. Используем разных футболистов на разных позициях, чтобы они могли раскрыться.

Клуб еще молодой: первый состав собрали в 2014 году. Игроки меняли позиции и принимали в команду новых людей. Но теперь равновесие достигнуто. Футболисты готовы к серьезной борьбе и победе.

«От игры к игре мы стараемся укрепиться». ФК «Клецк» сыграет с футболистами «Динамо-Брест» в 1/16 Кубка Беларуси -12

«От игры к игре мы стараемся укрепиться». ФК «Клецк» сыграет с футболистами «Динамо-Брест» в 1/16 Кубка Беларуси -14

# Футбол Беларуси # Юрий Демух # Михаил Дементей # Фотофакт

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