«От игры к игре мы стараемся укрепиться». ФК «Клецк» сыграет с футболистами «Динамо-Брест» в 1/16 Кубка Беларуси

Новости Беларуси. Впереди – ответственный матч. Футбольный клуб «Клецк» в 1/16 Кубка Беларуси встретится с «Динамо-Брест», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас команда готовится к ответственной игре с подопечными Марадоны.

Юрий Демух, директор футбольного клуба «Клецк»: Два последних года мы занимали 3 и 4 места, и дважды нам предлагали по спортивному принципу выйти классом выше, то есть в первую лигу. Но пока у нас таких финансовых возможностей нет.

Михаил Дементей, главный тренер футбольного клуба «Клецк»:

От игры к игре мы стараемся укрепиться. Если есть проблемы в обороне, естественно, мы работаем над этим. Если где-то в атаке есть какие-то прорехи, мы их тоже стараемся закрывать. Используем разных футболистов на разных позициях, чтобы они могли раскрыться.

Клуб еще молодой: первый состав собрали в 2014 году. Игроки меняли позиции и принимали в команду новых людей. Но теперь равновесие достигнуто. Футболисты готовы к серьезной борьбе и победе.