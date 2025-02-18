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Кубок сильнейших по биатлону – в программе 18 февраля две индивидуальные гонки

18 февраля 2025 14:02
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В Раубичах 18 февраля продолжились старты Кубка сильнейших. На награды претендуют топовые стреляющие лыжники Беларуси и России. По итогам двух соревновательных дней в копилке нашей сборной уже шесть медалей, две из которых золотые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кубок сильнейших по биатлону – в программе 18 февраля две индивидуальные гонки-2

В программе – две индивидуальные гонки, это самые продолжительные по времени дисциплины с четырьмя огневыми рубежами. Первыми в борьбу включились женщины, они преодолеют пять кругов. Наша Дарья Кудаева отправилась в путь третьей, за ней последовала Ксения Воробей. Анна Сола, самая быстрая белорусская биатлониста, бежит под двенадцатым номером, Ирина Шаклеина – под 15-м. Двукратная обладательница серебра этого турнира Динара Смольская в БИПе с цифрой 26. Отметим, что несмотря на активную эксплуатацию трассы в первые два дня соревнований, лыжня находится в отличном состоянии.

Кубок сильнейших по биатлону – в программе 18 февраля две индивидуальные гонки-4

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи»:
Готовили трассы утром сегодня, все равно снег свежий упал. Дополнительно прошли снегоходами – трасса готова. Всегда за наших, ждем! Ждем, что покажут не только лидеры, а те, кто за ними идет. 

Кубок сильнейших по биатлону – в программе 18 февраля две индивидуальные гонки-6

Несмотря на будний день, в Раубичах многолюдно. Приобщиться к празднику биатлона приезжают болельщики из всей Беларуси. Атмосфера царит незабываемая.

Кубок сильнейших по биатлону – в программе 18 февраля две индивидуальные гонки-8

Девчата не подведут, а парни – красавцы. Они сегодня еще больший класс покажут, чем было до сих пор.

Кубок сильнейших по биатлону – в программе 18 февраля две индивидуальные гонки-10

Мне нравится праздник спорта, я пришла поболеть!

Кубок сильнейших по биатлону – в программе 18 февраля две индивидуальные гонки-12

Чтобы было красиво, справедливо. И наши победили! 

Кубок сильнейших по биатлону – в программе 18 февраля две индивидуальные гонки-14

Вторая индивидуальная гонка – мужская – начнется в вечернее время. Участники преодолеют 15 километров. На старт выйдут 42 спортсмена, восемь из них представители Беларуси. Лидер национальной команды и двукратный чемпион Кубка сильнейших Антон Смольский отправится на дистанцию 32-м.

# Биатлон

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